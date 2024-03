Hala Kasam, una serata magica al Quaranthana

Venerdì 5 aprile alle ore 21,30, al Quaranthana Teatro Comunale di san Miniato (via Zara 58, loc. Corazzano) sarà un appuntamento dedicato all’illusionismo con HALA KASAM Serata Magica.

Si esibiranno sul palcoscenico il mago Alex, Giacomo Bertini, Gianluca Gustani, René Luden.

Lo spettacolo dedicato alla magia e al divertimento riprende la fortunata collaborazione con il mago Alex, che farà gli onori di casa e sarà accompagnato da Giacomo Bertini, Gianluca Gustani, René Luden, esperti nelle varie arti dell'illusionismo.

I maghi, con diverse straordinarie doti di prestigio e di effetti magici, accompagneranno gli spettatori nel regno dello straordinario dove tutto è possibile, con una serata all’insegna divertimento e dello stupore.

Alessandro Daloisio, in arte Mago Alex, ha incominciato a interessarsi di magia a otto anni, specializzandosi con successo in giochi di prestigio con le carte (oggi molti giovani aspiranti maghi vengono a lezione da lui per impararne i segreti) ma, dopo essersi diplomato in regia a Firenze nella “Bottega” di Vittorio Gassman, ha cambiato rotta iniziando ad allevare pappagalli e trasformando un altro hobby di bambino, in professione. Ora è tornato a occuparsi principalmente dell'arte dell'illusionismo.

Fonte: Quaranthana - Ufficio stampa