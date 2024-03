Jonathan Canini torna a Empoli, una 'rubrica' a Radio Lady con Pamela di San Miniato

Un ospite che 'contiene moltitudini' si è affacciato a Radio Lady nella giornata di ieri. Jonathan Canini, giovanissimo comico e attore, è tornato negli studi della radio empolese per promuovere un nuovo doppio appuntamento al Teatro Shalom di Empoli il 17 e 18 aprile con lo spettacolo 'Vado a vivere con me' (qui per acquistare i biglietti).

In questo spettacolo il comico toscano ha deciso di raccontare la sua esperienza di indipendenza, attraverso fatti realmente accaduti, monologhi esilaranti e straordinarie disavventure il tutto ovviamente con la presenza dei suoi personaggi, che lo hanno reso celebre, e che lo accompagnano ovunque.

E proprio ieri Canini ha fatto irruzione con un'ospite speciale, la ormai famosissima Pamela di San Miniato che ha portato una nuova rubrica: Lo Sfogatoio di Pamela. Potete rivedere qui sotto il video dell'evento.