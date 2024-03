Pasqua al Museo di Montopoli, visitabile la mostra Donna, viaggio e radici

Pasqua al Museo. Il Museo Civico di Montopoli in Val d'Arno sarà aperto per festeggiare Pasqua e Pasquetta, domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile con orario 15.30 - 18.30

Aperta a Pasquetta, con stesso orario 15.30 - 18.30 la mostra “Donna, viaggio e radici” di Michela Minotti, allestita in sala Nazzi. La mostra infatti sarà chiusa sabato 30 marzo e domenica 31 marzo, ma sarà eccezionalmente aperta lunedì 1 aprile, a Pasquetta, dalle 15.30 alle 18.30. Una mostra che fa parte della rassegna "Una, nessuna centomila”, gli appuntamenti ideati dal comune di Montopoli per il mese di marzo. Michela Minotti, teatroterapeuta e scultrice racconta la figura femminile attraverso e per mezzo dell'argilla. La terra è il medium per queste soluzioni scultoree evocative, scelte per narrare la dimensione femminile; superfici come luoghi sensoriali, come architetture dell’anima, percorsi di luce e viaggi colmi di esperienze e di trasformazioni. Le sue Donne abitano piani di intersezione tra l’argilla e l’espressione artistica, occupando uno spazio relazionale tra l’artista e la materia in cui lei stessa si riconosce e si racconta. In mostra sono esposti anche opere in metallo. Una diversa dimensione simbolica e materica in cui la Donna prende forma attraverso i vuoti e i pieni del metallo. Argento e bronzo danno luce a germogli; antiche identità che viaggiano nel tempo attraverso i volumi emotivi e materici. La mostra è visitabile fino al 7 aprile (info: info@ilteatrodelsole.it).

Un invito per i turisti ad addentrarsi a conoscere Montopoli ma anche per i tanti cittadini della zona per scoprire e riscoprire la ricchezza storica e artistica di Montopoli.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa