Rapine nei vivai e furti nel Pistoiese, tre arresti

Rapina, ricettazione e furto aggravato. Tre persone di origini albanesi sono state messe ai domiciliari dai carabinieri di Pistoia. L'indagine è iniziata un anno fa e si è chiusa martedì 26 maggio.

La vicenda è partita da una serie di furti di piante per decine di migliaia di euro, verosimilmente destinate al mercato estero, fatti a varie aziende vivaistiche della provincia di Pistoia. Inoltre l'indagine ha permesso anche scoprire altri reati che sarebbero stati commessi dagli stessi uomini.

Si tratterrebbe di una ricettazione di numerose monete di interesse collezionistico e valore, provento di furto in abitazione. Si parla anche di una rapina impropria in danno di privati cittadini, avvenuta a giugno 2022, nella cui circostanza gli indagati, per fuggire un furto in un vivaio, hanno colpito con una sassaiola il veicolo di un cittadino che li aveva scoperti. Sotto la lente anche il furto di rame (gronde e tubi pluviali) in danno di 10 distinte private abitazioni e il furto di due veicoli, nello specifico un autocarro e una macchina operatrice utilizzati per la commissione di ulteriori furti di piante messe a dimora nei vari terreni dei vivai della provincia.