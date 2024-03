Riaperta al traffico la Sr325, Calamai: "Val di Bisenzio liberata da una situazione difficile"

Semaforo verde per la riapertura della SR325. Dopo la chiusura causata dalla frana dello scorso 1 marzo, il tratto di strada in località Camino-Le Coste è stato oggi riaperto al traffico, con un sistema di senso unico alternato regolato da un semaforo. Alle ore 14.00 i primi veicoli sono tornati a percorrere il tratto di strada, segnando un importante passo avanti nella riapertura della viabilità della zona.

Presenti al momento della riapertura il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai, insieme alla dirigente Rossella Bonciolini, il Comandante della Polizia Provinciale Michele Pellegrini, il capo dell’area tecnica dell’Ente, la ditta Sandretti e il sindaco di Vaiano Primo Bosi.

Un grandissimo risultato per il quale ha lavorato con forza il presidente Calamai: “Una frana complessa che ha richiesto un grande sforzo e tanto lavoro, per questo oggi siamo molto soddisfatti di poter riaprire al traffico a senso unico alternato la 325 – ha dichiarato – Si tratta di una riapertura importantissima per liberare tutta la Val di Bisenzio, cittadini e imprese, da una situazione complessa e difficile che l’ha riguardata nel corso di queste settimane. C’è stato un grande lavoro da parte della Provincia, della ditta incaricata e del team di professionisti individuato dall’Ente, che hanno operato incessantemente per arrivare a questo primo importantissimo passo avanti. Ad oggi i risultati perseguiti sono fondamentali per la messa in sicurezza del versante franoso, per questo le lavorazioni proseguiranno con la stessa forza e determinazione con l’obiettivo di andare incontro al prossimo step nel minor tempo possibile, che consenta di riaprire la viabilità in entrambi i sensi di marcia. Allo stesso modo è fondamentale lavorare in modo sinergico con tutti comuni della Val di Bisenzio e con la Regione Toscana – ha concluso il presidente Calamai – un lavoro di prospettiva che tracci una direzione per il futuro sviluppo della Sr325 e per nuove soluzioni di viabilità che riguardino tutta la comunità della Val di Bisenzio”.

Fonte: Provincia di Prato - Ufficio stampa