Sicurezza alle Cerbaie con più telecamere, Fucecchio porta il progetto in Prefettura

Aumentare la videosorveglianza e, con essa, la sicurezza delle Cerbaie. Con questo intento l’amministrazione comunale di Fucecchio, a seguito dell’ultimo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto lo scorso febbraio, durante il quale è emersa la necessità, sottoscritta dalla Prefettura di Firenze, di definire un unico piano di videosorveglianza per le aree interprovinciali che delimitano il perimetro delle Cerbaie, ha approvato un nuovo progetto relativo alla realizzazione di un sistema di lettura di targhe e videosorveglianza lungo l’area. Il progetto, dal costo complessivo di 250 mila euro, di cui 200 mila stanziati dal Ministero dell’Interno e 50 mila dal Comune, che includono IVA, nuovo server, licenze, allaccio Enel, spese di progettazione, sicurezza ed altri oneri di dettaglio, prevede l’installazione di 24 telecamere che vanno ad aggiungersi a quelle già presenti sul territorio. Nello specifico, sono previsti 8 siti di sorveglianza (via Ramoni / via Casabianca, via Salanova/via delle Cerbaie, loc. Pecchio, Galleno, via Montebono/via del Forrone, via Romana Lucchese/via vecchia Romana Lucchese direzione centro abitato, via delle Cerbaie/via Montebono, ⁠via delle Cerbaie/via dei Sorini, via del Felciaione/via Valdinievole) in ciascuno dei quali saranno installate 2 telecamere con lettura targhe e 1 telecamera di videosorveglianza, tutte interconnesse con la sala di regia presso il Comando di Polizia locale del Comune di Fucecchio. Questo sistema permetterà di monitorare le aree pubbliche e le principali vie di accesso grazie all’utilizzo di software dedicati che garantiranno la visualizzazione in tempo reale e/o su registrazione anche su dispositivi mobili già in dotazione agli agenti. Un sistema “chiavi in mano” per supportare le forze di polizia nelle attività di prevenzione e contrasto dell’illegalità e per soddisfare l’esigenza dei cittadini di una più diffusa ed efficace salvaguardia dei beni pubblici e privati e delle condizioni di sicurezza.

Il piano redatto dall’amministrazione comunale, che rientra nel più ampio progetto di area insieme a quello proposto dal Comune di Castelfranco di Sotto, dovrà essere approvato dalla Prefettura, che successivamente istruirà la pratica al Ministero dell’Interno e provvederà poi all’effettiva realizzazione.

“Un progetto ampio, che vede coinvolti comuni e province diverse, volto a garantire una sempre maggior sicurezza per le nostre comunità – commenta il sindaco Alessio Spinelli -. Il Comune di Fucecchio, che racchiude la maggior parte del territorio delle Cerbaie, partecipa in prima linea a questo intervento che ci auguriamo venga accolto con favore dalla Prefettura e dal Ministero. Tra l’altro, a questo seguirà anche un secondo progetto di videosorveglianza, denominato “Fucecchio Sicura 2022”, che interesserà le frazioni di Galleno, Pinete e Querce attraverso l’installazione di 8 telecamere con possibilità di lettura delle targhe per un costo complessivo di 50 mila euro”.