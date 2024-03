Silvia Terreni entra in Consiglio comunale a fianco di Poggianti (Centrodestra per Empoli)

Silvia Terreni è la new entry tra i membri del Consiglio Comunale di Empoli. L’ingresso ufficiale sarà oggi, 28 marzo, alle 18.30 e la vedrà sedere al fianco di Andrea Poggianti, candidato sindaco del Centrodestra per Empoli e La mia Empoli-lista civica. Terreni, casalinga di 51 anni e madre di tre figli, in quanto prima dei non eletti nella passata tornata delle elezioni amministrative nella coalizione a sostegno della candidatura di Poggianti alla prima carica cittadina, subentra al posto di Federico Pavese, dimissionario per incompatibilità con la sua nomina a candidato sindaco di Montelupo Fiorentino.

Dopo l’appoggio espresso dai consiglieri Gabriele Chiavacci e Dessislava Giordano, si infoltisce così la schiera di sostenitori di Andrea Poggianti.

“Andrea è l’uomo della coerenza – commenta Silvia Terreni – e il suo impegno in questi anni è stato determinante raccogliendo un seguito sempre maggiore. La sua coerenza è morale, è sempre stato fedele a certe idee e valori, per questo non posso che esprimere il mio appoggio a suo favore anche se nelle precedenti elezioni sono stata candidata nella lista dei consiglieri comunali della coalizione formata da Fratelli d’Italia, UDC e Popolo della Famiglia che comunque era a sostegno della sua prima candidatura a sindaco”.

La permanenza di Terreni tra i banchi dei Consiglio comunale sarà breve, considerando che per legge in vista delle elezioni amministrative sarà sciolto a fine maggio.

“L’incarico durerà appena due mesi ma sono ugualmente contenta – aggiunge Silvia Terreni - perché ritengo che possa essere un’esperienza interessante e, per quanto possibile, cercherò di dare il mio contributo. Oggi siederò in Consiglio a fianco di Andrea a cui, come ha ampiamente dimostrato, non mancano la coerenza, la competenza e il coraggio di cambiare”.

Dal canto suo, Poggianti ha espresso la sua gratitudine per le parole di apprezzamento della nuova consigliera.

“Mi fa davvero piacere che Silvia, con cui coltivo da anni un rapporto di stima e amicizia, entri a far parte del Consiglio Comunale e ci tengo a ringraziarla per il suo sostegno così come ho già fatto nei confronti di Gabriele Chiavacci e Dessislava Giordano – dichiara Andrea Poggianti - Benché manchino pochi mesi alla fine di questo mandato amministrativo, sono certo dell’impegno di tutti fino in fondo, condividendo valori e obiettivi per apportare alla città i cambiamenti di cui ha realmente bisogno”.