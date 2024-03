Contrasto alle molestie, nominata la Consigliera di fiducia dell’Università di Firenze

Nominata con decreto rettorale la Consigliera di fiducia dell’Ateneo fiorentino, a seguito di selezione pubblica fra candidati di elevate competenze professionali e personali.

È Marina Capponi che ricoprirà l’incarico per tre anni, in piena autonomia e terzietà, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio (vai al regolamento).

Avrà il compito di assistere chi ritiene di essere vittima di molestie garantendone l’anonimato, verificherà la fondatezza delle eventuali segnalazioni e potrà decidere, nel caso, di intraprendere procedure formali o informali.

Marina Capponi, avvocata presso il Foro di Firenze, ha svolto la funzione di Consigliera Regionale di Parità della Regione Toscana dal 1994 al 2011, è stata componente della Commissione Nazionale per le Pari Opportunità fra Uomo e Donna in qualità di rappresentante regionale nominata dalla Conferenza Stato – Regioni. Dal 2009 al 2016 è stata Consigliera di Fiducia dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN); attualmente è componente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e Consigliera di Fiducia dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

Fonte: Università di Firenze - Ufficio Stampa