Cosa fare per Pasqua e Pasquetta: tanti eventi in tutta la Toscana

Sta per cominciare il weekend di Pasqua, con il 'bonus' di festività del Lunedì dell'Angelo (Pasquetta). Se non siete tra coloro che hanno prenotato dei weekend fuori (al netto dell'incognita meteo), vi proponiamo come sempre alcune iniziative in giro per la Toscana per godere di questi giorni di festa. Buon divertimento e ovviamente Buona Pasqua!

Un tuffo nei tulipani. Molti comuni hanno aderito all'iniziativa Wander and Pick, dedicata alla piantumazione di campi di tulipani in aree di particolare pregio. Nella sola provincia di Firenze potrete ammirarli a Calenzano e Campi Bisenzio.

Pisa.Fiori e piante per i giorni di Pasqua e Pasquetta. Torna “Verde Pisa” (30-31 e 1 aprile, orario 10.00-20.00) la rassegna che, con i suoi 160 espositori da tutta Italia, si sviluppa lungo le strade e piazze del centro storico da piazza Vittorio Emanuele II a piazza Garibaldi, compreso il Ponte di Mezzo, passando per Corso Italia, Borgo stretto e Borgo largo. Saranno esposte piante, fiori, ma anche prodotti dell’artigianato e, sotto le Logge di Banchi, prodotti enogastronomici di filiera corta. Inaugurazione sabato 30 marzo alle ore 11.00 in piazza XX Settembre.

In programma anche eventi collaterali come conferenze e visite guidate con la possibilità di scoprire angoli nascosti della città, il giardino pensile di Palazzo Agostini, l’orto botanico universitario più antico del mondo, la visita al museo delle navi antiche e la camminata sulle mura medievali.

Arriva anche “Regioni d'Europa”, la più grande mostra-mercato d’Europa sbarca nel cuore di Pisa per il week-end di Pasqua. Sarà una quattro giorni internazionale dedicata al miglior cibo europeo e all’artigianato più ricercato quella in scena da venerdì 29 marzo a lunedì 1 aprile in via Nino Bixio, a partire dalle 9 fino alla mezzanotte.

Un'iniziativa organizzata da Apeca e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con Fiva Confcommercio e Confcommercio Provincia di Pisa, all'insegna dell'esplorazione culinaria e della scoperta artigianale. Dall'abbigliamento all'arredamento, dal buon cibo della cucina europea, alle birre artigianali e vini locali, fino ai particolati tè e infusi pregiati, gioielli, tessuti e prodotti per la casa di alta qualità.

Empoli. Concerto al Green Bar del parco di Serravalle di Cisco.

Bagno a Ripoli. La Rievocazione Storica della Passione di Cristo di Grassina torna il prossimo Venerdì Santo, il 29 marzo, in tutta la sua spettacolare suggestione. A partire dalle 21.15, nella frazione di Bagno a Ripoli alle porte di Firenze, centinaia di figuranti e decine di attori porteranno in scena la Via Crucis, con partenza da piazza Umberto I, per poi giungere sulla collina del Calvario, nella località di Bubè, dove le scene recitate culmineranno con la rappresentazione della Crocifissione.



Il sindaco di Firenze Dario Nardella durante la celebrazioni Pasquali in piazza del duomo con il tradizionale scoppio del carro e il sorteggio per le partite del calcio storico

CGE fotogiornalismo

Firenze. L'evento principe sarà lo Scoppio del Carro. Ci saranno anche le Gallerie degli Uffizi aperte per Pasqua e Pasquetta.

Arriva anche Firenze Craft, la nuova mostra mercato che riporterà la più autentica fiorentinità in Piazza Santa Croce, a Firenze, dal 29 marzo al 1° aprile.

Con 36 eccellenze dell'artigianato artistico e tradizionale e 25 del settore agroalimentare, Firenze Craft promette di essere un'occasione imperdibile per immergersi nell'autenticità e nell'alta qualità dei prodotti fiorentini. Dall’oreficeria alla ceramica, dalla moda ai complementi di arredo, dai giocattoli al mosaico, passando per olio, vino, pasta fresca, liquori, pasticceria, miele, confetture e tanto altro, ce ne sarà obiettivamente per tutti i gusti.

L'evento, organizzato da CNA Firenze Metropolitana in collaborazione con Comune di Firenze, si svolgerà dalle 10:00 alle 20:00 e offrirà ai visitatori la possibilità di scoprire e acquistare creazioni uniche che simboleggiano l'identità, la bellezza e il gusto del territorio

Castelfranco di Sotto. Come di consueto, il lunedì di Pasquetta è dedicato al mercato straordinario.

Volterra. Sarà una Pasqua dolcissima quella di Volterra con “Volterra Cioc”, la tradizionale festa del cioccolato artigianale organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con CollEventi, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e il patrocinio del Comune di Volterra, inserita nel cartellone di Volterra Gusto – XI Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo.

Per le feste di Pasqua, da sabato 30 marzo a lunedì 1 aprile, i visitatori avranno la gustosa opportunità di assaggiare cioccolate di vario tipo e magari di acquistare un bell’uovo pasquale per la gioia del proprio palato o da regalare alle persone care.

Per la prima volta sarà la centralissima via Gramsci ad ospitare l'evento che prenderà il via sabato 30 marzo a partire dalle 10, proseguendo con una full immersion domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile, a Pasqua e Pasquetta, dalle 9.30 alle 20. Appuntamento per tutti i golosi nel cuore della città etrusca, dove sarà possibile degustare, acquistare e scoprire il cioccolato artigianale in tutte le sue forme e i suoi gusti nei banchi allestiti per il tradizionale appuntamento.

Aperto anche il Museo Staccioli.

Montopoli. Musei aperti anche nel borgo del Cuoio.

Collodi (Pescia). Per un weekend per grandi e piccini, il Parco di Pinocchio e la Casa delle Farfalle di Collodi (Pescia – Pistoia) saranno aperti anche a Pasqua e Pasquetta, dalle 10 alle 19 (ultimi accessi alle 18) con attività al coperto in caso di pioggia. Per tutta la settimana delle vacanze pasquali, al Parco raddoppiano le attrazioni sia per adulti che per i bambini e le famiglie, per passare la giornata nel paese di Pinocchio.

Per gli adulti sono previste visite guidate allo storico giardino Garzoni e alla Casa delle Farfalle, passeggiate lungo il percorso monumentale artistico del Parco di Pinocchio dove alle 12.00 è in programma il laboratorio di Origami Giapponesi.

Per i bambini ci sono anche le attività del Paese dei Balocchi: due giostre d’epoca (bimbi dai 3 anni ai 12 anni), museo di giochi interattivi, spettacoli dei burattini e percorsi avventura (bimbi dai 5 anni ai 14 anni). Inoltre, sono previsti due laboratori: uno per realizzare il cappello della fata o di pinocchio e l’altro di pittura delle uova di Pasqua. Ci sono poi i giochi con gli animatori: la Grande abbuffata di Pinocchio, il Gatto e la Volpe, il gioco della Brocca della Fata, la classica Caccia alle Uova di Pasqua.

Giochi che coinvolgono le famiglie sono la Caccia al Tesoro Botanico e il gioco Detective per un giorno.

Altopascio. Una Pasquetta immersi nella natura, alla scoperta degli animali della Riserva Naturale del Lago di Sibolla. Lunedì 1 aprile, dalle 9 alle 12, è infatti in programma, nell’oasi naturalistica che sorge a pochi passi dal centro storico della cittadina del Tau, una visita guidata per esplorare il mondo degli animali attraverso i segni e le tracce che lasciano nella Riserva, testimonianza della loro presenza e delle loro attività. Per informazioni e prenotazioni: amicidelpaduledifucecchio@gmail.com o mandare un messaggio (preferibilmente Whatsapp) al numero 370.3695621.

Inoltre, il Lunedì di Pasqua il Centro Visite sarà aperto con il suo solito orario, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30.