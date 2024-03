Elezioni Castelfranco, Grossi svela simbolo e programma al Parco Galilei

Continua la campagna elettorale di Federico Grossi, 36enne chimico industriale e candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative di Castelfranco di Sotto. Sabato 6 aprile alle ore 10.30 al Parco Galilei sarà un appuntamento da cerchiare sul calendario: in quest’occasione, infatti, verranno presentati i cinque punti più importanti del programma e il simbolo elettorale.

"Ho presentato la mia candidatura il 10 febbraio scorso - afferma il candidato sindaco, Federico Grossi - e da allora sto portando avanti una grande campagna di incontro e ascolto con associazioni, gruppi di persone e categorie economiche allo scopo di costruire un programma quanto più condiviso e partecipato per una comunità unita e solidale. Incontri che si svolgono sia nel capoluogo che nelle frazioni di Orentano e Villa Campanile e stanno riscuotendo un ottimo successo. Adesso, abbiamo scelto di presentare il nostro simbolo elettorale e i cinque punti più importanti del programma all'area verde del Parco Galilei, davanti la gelateria di viale 2 giugno. Una grande area verde che mi sta particolarmente a cuore perchè qui generazioni di bambini e ragazzi, sono cresciute e diventate adulte. Qui abbiamo avviato un percorso di adozione con i ragazzi disabili del centro Diurno "La Farfalla", che da tempo si prendono cura delle panchine e degli arredi. E in questo luogo bambini e famiglie possono trovare parchi giochi attrezzati e spazi per incontrarsi e divertirsi come in nessun altro posto del circondario. Per questa ragione la piazza, come in generale lo spazio pubblico, è un luogo spontaneo d'incontro e per questo è simbolo di democrazia"

A seguire, è previsto un aperitivo aperto a tutti presso il vicino Bar Gelateria la Bottega del Gelato. E in caso di maltempo l’evento si svolgerà al chiuso. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Per ulteriori info su quest’iniziativa e su quelle che seguiranno è possibile consultare il sito www.federicogrossi.it, oppure visionare i profili social Federico.Grossi.87 su Facebook e _fedegrossi su Instagram.

Fonte: Ufficio Stampa