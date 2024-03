Elezioni Firenze, Fittante si ritira e appoggia Funaro: Anima Firenze entra nel centrosinistra

Questa mattina, durante una Conferenza stampa svoltasi a Firenze nella sede di Anima Firenze 2030 in Via del Trebbio 14/r, Giovanni Fittante, candidato a Sindaco di Anima Firenze 2030 ha ritirato la sua candidatura dichiarando il suo sostegno a Sara Funaro. Allo stesso tempo la Lista Civica Anima Firenze 2030 è entrata a far parte della coalizione di Centrosinistra.

“Oggi – ha commentato Fittante - Anima Firenze 2030 ed il suo Candidato a Sindaco hanno fatto un passo indietro per farne due in avanti per il bene della città di Firenze. Siamo arrivati a questa decisione - ha continuato Fittante - dopo un proficuo confronto programmatico con Sara Funaro che ci ha visto convergere su molti temi.

Anima Firenze, che esprime una vera novità del panorama politico cittadino e vuole recuperare molti degli indecisi che non voterebbero i partiti tradizionali - nasce come iniziativa civica nella primavera scorsa con l’obiettivo principale di dare alla città di Firenze il miglior programma possibile ed il migliore Governo possibile. Da domani, ha concluso Fittante – continueremo a perseguire tali obiettivi a fianco della Candidata a Sindaco Sara Funaro”.

“Ringrazio di cuore Giovanni Fittante e Anima Firenze che da oggi arricchiscono il percorso della coalizione di centrosinistra a sostegno della mia candidatura, basato su di un progetto politico inclusivo e aggregativo, per costruire insieme il futuro di Firenze.

Il suo appoggio sarà molto importante, abbiamo trovato una convergenza su tanti temi e su quali sono le priorità per la nostra città. Anima Firenze può dare un ulteriore contributo alla nostra coalizione sia per l’esperienza politica, sia per i contatti costruiti con il tessuto urbano e per la grande attenzione e amore che ha per Firenze” ha dichiarato la candidata sindaca del centrosinistra Sara Funaro.