Fine mandato, il sindaco Biffoni e la giunta fanno un bilancio degli anni di Amministrazione

E' ora di bilanci per il sindaco Matteo Biffoni che si avvia a chiudere il secondo mandato da primo cittadino di Prato. Biffoni e gli assessori della Giunta incontreranno la città martedì 2 aprile alle ore 21 al teatro Metastasio per una serata di bilancio dell'attività svolta e saluto ai cittadini che in questi cinque (dieci) anni hanno condiviso problemi, sfide, soddisfazioni. "In questi anni Prato è cambiata, è diventata una città orgogliosa di se stessa ed esempio a livello europeo. Questa è la soddisfazione più grande per chi ama questa città, nella consapevolezza che c'è ancora molto da fare, che sono tanti i problemi da affrontare quotidianamente, ma che fino all'ultimo giorno lavoreremo pancia a terra con amore e passione per la nostra meravigliosa comunità - annuncia il sindaco Matteo Biffoni -. Martedì sera al Metastasio, dove cinque anni fa ho iniziato il percorso di questa seconda legislatura, sarà un modo per ripercorrere insieme a tutti coloro che vorranno essere presenti quello che ha fatto la nostra Città, tutta insieme".

L'accesso al teatro Metastasio (in via Benedetto Cairoli, 59) è libero e senza prenotazione. Il teatro sarà aperto dalle ore 20.

Inoltre, da mercoledì 3 aprile in città sarà possibile ritirare gratuitamente la pubblicazione di sintesi del bilancio di mandato presso le edicole del territorio. La pubblicazione sarà distribuita anche presso i principali uffici comunali (Urp, biblioteca Lazzerini e biblioteche decentrate, ufficio anagrafe, Officina giovani, assessorati, Prisma e PrismaLab).

Sul sito del Comune di Prato è possibile trovare tutto il materiale relativo alla Relazione di fine mandato - Comune di Prato

Fonte: Comune di Prato - Ufficio Stampa