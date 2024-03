Un giardino di 30mila tulipani a Campi Bisenzio, ecco come ammirarli

In occasione del 150° anniversario della fondazione dell'istituto delle suore Carmelitane di Santa Teresa di Firenze "Bettine", domani, sabato 30 marzo 2024 alle ore 12 sarà inaugurato presso il Convento delle Bettine in via Torricella 111 a San Martino, il parco dei Tulipani dove sono stati piantumati 30mila tulipani che sono pronti per essere ammirati e fotografati nella loro moltitudine di colori e varietà.

Il Comune ha aderito al progetto Wanderandpick, promosso dall’associazione Bettina onlus e curato dall'associazione Le Tribù della terra: sarà possibile accedere gratuitamente al parco tutti i giorni, dalle 10 alle 19, per passeggiare all'interno dei percorsi, raccogliere i tulipani e portarli a casa a fronte di una offerta all'associazione che ha curato il progetto.

Dal 6 aprile sarà inoltre possibile su prenotazione visitare anche il Convento della Bettina , patrona del territorio comunale di Campi Bisenzio, chiamando il numero 338 2185545 (Andrea), il numero 339 8040163 (suore) o scrivendo una mail a carmelitanedifirenze@gmail.com

Fonte: Comune di Campi Bisenzio - Ufficio stampa