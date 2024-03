Il sindaco metropolitano Dario Nardella a Borgo San Lorenzo

Durante la visita di giovedì 28 marzo a Borgo San Lorenzo, il Sindaco Metropolitano Dario Nardella ha incontrato i rappresentanti della Giunta per un aggiornamento sui lavori della Città Metropolitana di Firenze, già partiti al Chino Chini per il nuovo impianto sportivo, e sugli interventi in corso ai ponti cittadini.

È stata anche l’occasione anche per dare il simbolico calcio d’inizio, da parte del Sindaco Metropolitano Dario Nardella e dalla Vicesindaca Cristina Becchi, alla partita che ha inaugurato l’ultimazione dei lavori sul campo sussidiario Donatini del campo sportivo Romanelli, dove sono previste nuove opere di riqualificazione finanziate con fondi del Piano urbano integrato.

La visita principale si è svolta al cantiere in corso per la costruzione di una nuova palestra all’istituto Chini Chini. Gli studenti e le società sportive di Borgo e del Mugello avranno a disposizione a fine lavori, previsti per ottobre 2025, il nuovo impianto realizzato dalla Città Metropolitana, con una palestra in struttura leggera e spogliatoi annessi.

Il complesso scolastico sarà così potenziato e riqualificato con una palestra e attrezzature per il gioco della pallamano, solo a livello di esercizio e allenamento, e della pallavolo e il basket, per i quali si prevede l’omologazione, oltre a un tabellone elettronico polivalente per i punteggi durante le competizioni.

Con una superficie di circa 1240 mq e un’altezza di quasi 12 metri, la nuova struttura dispone di una tribuna fissa che può accogliere fino a 96 spettatori, compresi i posti accessibili alle persone diversamente abili, oltre a un’area d’ingresso con reception e accoglienza.

Gli spogliatoi occupano un'area di 500 mq e mettono a disposizione cinque locali spogliatoi per atleti e arbitri con una capienza di 60 persone e una stanza adibita ad infermeria.

L’importo finale dei lavori ammonta a circa 4.400.000 euro, di cui 1.250.000 finanziati con fondi Pnrt e per la restante parte con risorse proprie della Città Metropolitana.

Con l’occasione è stato fatto il punto sugli interventi della Metrocittà a cui sono interessati i ponti nel territorio del Comune di Borgo San Lorenzo, sulla SR302 - Brisighellese Ravennate: per il ponte sul Rio Morto i lavori sono in corso per un importo di 750.000 euro;

per il ponte a La Brocchi i lavori per 2.100.000 euro sono attualmente in corso e la prossima settimana sarà attivata la chiusura per la demolizione dell'impalcato; per il ponte sulla Sieve, il progetto esecutivo è concluso e i lavori da avviare per un importo di € 5.000.000.

Infine, il Sindaco metropolitano insieme alla Vice Sindaca di Borgo, hanno visitato anche la sede del Centro di riuso creativo Re Mida.

Dichiara il Sindaco Metropolitano Dario Nardella: “Quello del Chino Chini è un investimento di grande rilievo, importante per gli studenti, per gli atleti e per gli appassionati sportivi. Anche per i lavori che interessano i ponti di Borgo stiamo parlando di interventi importanti di ammodernamento delle infrastrutture. La Città Metropolitana, i suoi uffici, stanno investendo molto nel miglioramento di questo territorio"

"Ieri abbiamo tagliato due bei traguardi per lo sport del nostro Comune - afferma il Sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni - ed altri arriveranno a breve. Lo abbiamo fatto con una festa e ringrazio per la partecipazione il Sindaco Nardella che ha potuto vedere il nuovo sintetico del Donatini con tutte le rifiniture, la ristrutturazione degli spogliatoi e conoscere i progetti per 2milioni e 600mila euro che cambieranno il volto dello stadio Romanelli che saranno realizzati grazie al PUI (Piano Urbano Integrato ndr). Sport delle società e sport scolastico perché abbiamo avuto l'occasione di visitare il cantiere della nuova palestra dell'Istituto Chino Chini, una struttura attesa da 20 anni che sta diventando realtà grazie alla Città Metropolitana e all'impegno di tutti.

Ringrazio il personale del Comune e le ditte, chi ha sopportato (e sopporterà) qualche disagio e qualche sacrificio. Fare qualcosa per lo sport dei nostri figli e per le famiglie è qualcosa di concreto che mi riempie di orgoglio".

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa