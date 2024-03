Meini (Lega) replica a Vita Nova: "Smentisco telefonata, affermazione falsa"

"Leggo con stupore, su testate online, alcune dichiarazioni di Lucio Gussetti, uno dei candidati sindaco a San Miniato, che sbaglia due volte nei mie confronti - afferma Elena Meini, capogruppo in Consiglio regionale e commissaria provinciale della Lega. "Il primo errore lo commette, definendomi Coordinatrice toscana del partito, cosa che non sono e quindi riferisce di una fantomatica telefonata da parte del ministro Salvini che mi avrebbe addirittura intimato di non ostacolare la lista d'Altini. Anche questa affermazione è totalmente falsa e pertanto invito Gussetti ad essere più attento nelle sue esternazioni", conclude seccamente la rappresentante della Lega.