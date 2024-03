Motociclisti non si fermano all'Alt della municipale, patenti sospese e una denuncia

Continuano gli interventi della Polizia Municipale per la sicurezza stradale a Firenze. La scorsa settimana, per la precisione nella notte tra venerdì e sabato, gli agenti dell’Autoreparto hanno organizzato un posto di controllo a piazzale Michelangelo finalizzato in particolare al contrasto della guida in stato di ebbrezza. Sono stati effettuati controlli a campione su una trentina di veicoli in transito e tutti i conducenti sono stati sottoposti al pre-test per verificare l'eventuale assunzione recente di sostanze alcoliche e, in caso di positività, la prova con etilometro certificato direttamente sul posto. Due motociclisti hanno cercato di eludere il posto di controllo ignorando l’alt degli agenti. Il primo è stato raggiunto da una pattuglia di motocilisti che lo hanno fermato e sottoposto all'alcoltest risultando positivo. Per lui è scattata la sospensione della patente da tre a sei mesi, oltre a un verbale di oltre 500 euro.

Stessa sorte per il secondo centauro a bordo di una moto storica fermato anche lui dopo un breve inseguimento. In questo caso l’etilometro ha evidenziato un valore di quasi tre volte superiore al massimo di legge. È quindi scattata la denuncia all'autorità giudiziaria e per la patente prevista la sospensione per un periodo da sei mesi a un anno.

Tra i fermati per i controlli anche un cittadino comunitario residente a Firenze. L’uomo circolava a bordo di un Suv con targhe tedesche per esportazione però scadute a gennaio. Il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca e l'importo della sanzione verrà determinato dalla Prefettura.

