Prorogata la scadenza per il Premio Boccaccio Giovani 2024: c'è tempo fino al 20 aprile

Una grande notizia per gli aspiranti scrittori in erba. È stato ufficialmente prorogato a sabato 20 aprile 2024 il termine per le iscrizioni alla XII edizione del prestigioso Concorso Letterario "Boccaccio Giovani". L'evento annuale, promosso dall'Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, rappresenta un'opportunità unica per gli studenti delle scuole superiori di secondo grado di tutto il territorio italiano di immergersi nell'affascinante mondo del Decameron e della scrittura.

Il concorso invita gli studenti a reinterpretare in chiave contemporanea e attuale il capolavoro di Boccaccio, redigendo una novella che dimostri originalità e padronanza linguistica, mantenendosi fedeli allo spirito del grande novelliere.

Quest'anno, il tema proposto è "Natura che salva e natura da salvare", incoraggiando i partecipanti a riflettere sul rapporto tra l'uomo e l'ambiente, ispirandosi alle cornici del Decameron, dove Boccaccio dipinge immagini di luoghi naturali protetti e incantati.

Matteo Trusenti, vincitore dell'edizione 2022, ricorda con emozione: "Vincere questo premio è stata un'esperienza davvero indimenticabile, fin dalla premiazione nel magnifico Salone dei Cinquecento a Firenze, ma anche nel vedere recitare la propria novella da un'attrice professionista. Lo consiglio ai miei coetanei, qualcosa che mi ha portato dei risultati".

Davide Agnelli, un altro vincitore, aggiunge: "Partecipare al concorso è stata un'esperienza incredibile, che mi ha molto arricchito. Potermi mettere in gioco nella scrittura confrontandomi con un gigante della letteratura come Giovanni Boccaccio è stato unico. Vincere poi è stato ancora più bello".

Gaia Zaccarini sottolinea l'importanza dell'opportunità offerta dal Premio: "Il concorso è stato davvero una bellissima esperienza, che mi ha lasciato tanto e che sicuramente non dimenticherò. Credo che sia una grandissima opportunità per noi giovani per esprimere la nostra creatività, per metterci in gioco e per confrontarci con i grandi della letteratura".

Benjamin Buda, un altro giovane autore premiato, consiglia vivamente la partecipazione: "Partecipare è stato molto stimolante, soprattutto per quanto riguarda la fantasia. Infatti mi sono ritrovato a scrivere una novella ma con lo stile e il linguaggio di Boccaccio. Consiglio vivamente di partecipare sia per il suo prestigio, sia perché ti lascia qualcosa e la soddisfazione personale di partecipare ad un concorso letterario che stimola così tanto la nostra capacità creativa e di scrittura".

Le iscrizioni, che avrebbero dovuto chiudersi il 31 marzo 2024, sono state prorogate di alcune settimane, offrendo agli studenti un'ulteriore opportunità di partecipare a questa straordinaria avventura letteraria.

La giuria, composta da esperti del settore letterario, valuterà le opere in base a criteri di coerenza con le finalità del concorso, originalità e creatività, padronanza linguistica e capacità di sviluppare il tema proposto. La premiazione ufficiale si terrà nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze, con data da comunicare tempestivamente ai partecipanti.

Tutti i dettagli e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale del concorso: www.premioletterarioboccaccio.it

Fonte: Ufficio Stampa