Rossano Baronti candidato a consigliere comunale di Fucecchio

Rossano Baronti, classe 1956 Fucecchiese e residente a San Pierino, entra in Forza Italia e si candida alla carica di consigliere comunale nelle liste di FI, in appoggio a Vittorio Picchianti.

Baronti, ragioniere, ex dipendente USL, ha speso la sua vita tra lavoro, sport e famiglia. Il valore aggiunto che Baronti porterà con la sua candidatura è legata al modo di aver affrontato la disabilità, che non lo ha limitato nello svolgimento delle sua attività.

Grande esempio sportivo, ha partecipato alla Maratona di New York per ben due volte, ha vinto la maratona di Praga nel 1990, partecipato alle selezioni per la nazionale di sci di fondo; ha praticato tennis in carrozzina partecipando in Grecia ad uno stage con la nazionale Greca di tennis in carrozzina. Ultima vittoria in Hand-bike nel 2023 laureandosi campione regionale d i categoria titolo che va ad aggiungersi a quello di campione italiano già conseguito in carriera.

Baronti vuole portare il suo esempio e la sua esperienza per migliorare le condizioni di vita dei disabili e di tutte le persone fragili, tutelando i diritti di questi e proponendosi, come “Garante” del rispetto dei diritti, che spesso vengono meno anche nel nostro comune. Punta il dito sulla mobilità, che nel nostro comune nonostante l'apposito piano, non ha saputo garantire marciapiedi e rampe adeguate ne sono l'esempio i manti dei marciapiedi, usurati e sconnessi, difficoltosi da percorrere sia per chi è in carrozzina che per chi ha ridotta mobilità.

Le maggioranza delle rampe di accesso e discesa sui marciapiedi presentano insidie. Baronti si impegna fin da ora ed una volta eletto consigliere comunale ad attuare un programma d'interventi che vada a facilitare la mobilità e alla realizzazione di giardini inclusivi, per grandi e bambini.

