Sporco, incrostazioni e insetti nel panificio: multa e chiusura

A seguito di un controllo effettuato in un panificio/pasticceria nel quartiere Shangay di Livorno, gestito da un 47enne livornese, i carabinieri hanno riscontrato irregolarità igienico-sanitarie. In particolare, il locale laboratorio di panificazione e il deposito alimenti erano tenuti in pessime condizioni igienico sanitarie per sporco pregresso sul pavimento, incrostazioni, unto sugli impianti e le attrezzature, nonché per la presenza diffusa di insetti (moscerini e formiche). I militari operanti hanno quindi comminato al gestore una sanzione di 1.000 euro, richiedendo nel contempo anche l’intervento di personale dell’Azienda Sanitaria Toscana nord ovest che ha disposto l’immediata sospensione e inibizione dell’attività, che ha un valore stimato di 300mila euro.