Teatro nella natura a Treggiaia, i laboratori all'oratorio di Madonna di Ripaia

I prati dell'oratorio Madonna di Ripaia a Treggiaia, frazione di Pontedera, accoglieranno un laboratorio di ricerca e improvvisazione teatrale in natura. Il progetto, culturale a ambientale, realizzato grazie ai contributi dei Comuni di Pontedera e di Bientina e della sezione Soci Coop della Valdera. è ideato e condotto da Elena Franconi, in collaborazione con l’associazione Il Forasacco di Pontedera.

"ART in Teatro e in Natura è un laboratorio di ricerca e improvvisazione teatrale, nato nel 2021 dal desiderio di coltivare una relazione con il mondo vegetale e trova ispirazione nel linguaggio della gentilezza", spiegano gli organizzatori.

Nei prati dell'oratorio della Madonna di Ripaia, a Treggiaia, in particolare, verrà dato vita ad un laboratorio con performance e racconto poetico "Verde Speranza", con un percorso di cinque incontri formativi settimanali più la performance finale. Il periodo è quello dal 27 aprile al 25 maggio, con appuntamenti ogni sabato dalle 15 alle 17,30.

La performance conclusiva, aperta al pubblico e il racconto poetico si svolgeranno domenica 26 maggio. Il laboratorio è aperto ad un numero massimo di 16 partecipanti a partire dai 18 anni e non è richiesta alcuna preparazione teatrale. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione inviando una richiesta a questa indirizzo: franconielena@gmail.com

"La sinergia fra il Comune di Pontedera, il Comune di Bientina e la Sezione Soci Coop Valdera ha aperto nel 2024 gli spazi verdi del nostro territorio ad Art in Teatro e in Natura. A primavera, con le sue tinte luminose, si svolgerà il laboratorio in cinque incontri più perfomance finale nei prati circostanti l’oratorio della Madonna di Ripaia a Treggiaia; per l'autunno con i colori più caldi, ci trasferiremo al Bosco delle Cerbaie delle Quattro Strade di Bientina per un nuovo laboratorio e performance finale", aggiungono gli organizzatori.

"Una iniziativa che coniuga le bellezze del nostro territorio e l'amore per il teatro - spiega l'assessore all'ambiente del Comune di Pontedera Mattia Belli - e che consentirà di vivere appieno un luogo molto suggestivo". "Coltivare una esperienza in natura promuove cultura, sensibilizzazione e rispetto verso l'ambiente - dice Desirè Niccoli, assessora all'ambiente del Comune di Bientina - due appuntamenti in due stagioni che restituiranno ai partecipanti le particolari bellezze di ogni periodo e la possibilità di conoscere luoghi, stimolando conoscenza e benessere e arricchendo le relazioni interpersonali".

Ufficio Stampa

Comune di Pontedera

Alessandro Turini

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa