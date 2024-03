Turismo record a Certaldo: oltre 100mila presenze nel 2023

Certaldo ha recentemente raggiunto un traguardo senza precedenti nel settore turistico, con numeri che brillano come mai prima d'ora. Il sindaco Giacomo Cucini ha annunciato con orgoglio che nel 2023 la città ha registrato un record assoluto di 111.226 presenze turistiche, secondo i dati ufficiali della Regione Toscana.

"Questo risultato straordinario è una testimonianza tangibile del nostro impegno costante nel promuovere Certaldo come una destinazione turistica di prim'ordine - ha commentato -. È una soddisfazione chiudere la legislatura con un tale successo, che non solo supera le nostre aspettative, ma evidenzia anche il potenziale turistico eccezionale della nostra città".

Questo straordinario risultato non si limita solo a numeri su un foglio, ma riflette una crescita tangibile e significativa nel tessuto turistico di Certaldo. Una crescita del 22,97% rispetto al 2022 e un notevole incremento del 18,8% rispetto al 2019, superando così anche i dati pre-pandemici. "È un risultato che va oltre le cifre - ha continuato il sindaco - È il frutto del duro lavoro e degli investimenti mirati nel settore turistico che abbiamo realizzato negli ultimi anni. Questo dimostra che il turismo a Certaldo è in costante evoluzione e continua a attrarre un numero sempre maggiore di visitatori".

Ma c'è di più: se consideriamo anche gli affitti brevi dei privati, che nel 2023 hanno totalizzato 11.251 presenze, il totale schizza a 122.477, confermando l'entusiasmante tendenza di crescita.

"Abbiamo lavorato duramente per rendere Certaldo una meta turistica sempre più accogliente e attrattiva per i visitatori - ha concluso il primo cittadino -. È con grande orgoglio che guardo a questi risultati, che dimostrano il valore della collaborazione e della determinazione nel raggiungere obiettivi comuni. Certaldo, con i suoi record turistici, si erge così non solo come una meta incantevole per i viaggiatori, ma anche come esempio di come la determinazione e la collaborazione possano portare a risultati straordinari".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa