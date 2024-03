Volley Santa Croce, i Lupi e Misericordia ricordano Piero Conservi

I Lupi S. Croce parteciperanno alla “due giorni” in piazza organizzata dalla Misericordia per ricordare Piero Conservi, presidente della Società al momento della scomparsa.

Sabato 6 aprile “Giornata di Misericordia e Volontariato”. Il pomeriggio si aprirà con il saluto delle autorità e proseguirà tra varie iniziative: tra queste (17.00-19.00) esercitazioni sanitarie, rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree nell’adulto e nel bambino, maxiemergenze). A seguire, apericena su prenotazione (0571-34444). Il tutto tra Piazza Matteotti e la Sala Parrocchiale Giovanni XXIII.

Domenica 7 aprile, invece, Giornata Mondiale della Salute “My health, my right”. Le iniziative si terrano dalle ore 9.00 alle 13.00: saluti e celebrazione della Santa Messa, incontro con gli esperti per uno stile di vita sano e la giusta prevenzione. Su questo tema alle ore 11.00 interverranno Assessori, Società della Salute, medici e nutrizionisti. In piazza Matteotti sarà allestito un ambulatorio mobile della Confederazione Misericordie e PIM del Gruppo Fratres.

La Società Lupi S. Croce ha contribuito con una donazione a ricordo del proprio Presidente, e sarà presente in piazza, nelle due giornate, con una delegazione.

Piero Conservi, scomparso il 18 settembre 2023 dopo una malattia, era diventato Presidente dei Lupi Pallavolo nell’Aprile del 2021. Persona conosciutissima a Santa Croce sull’Arno, già assessore allo sport per un decennio, governatore della locale Misericordia, e segretario generale della mitica “A.S. Lupi” per circa quindici stagioni (tra gli anni sessanta e settanta), in coppia con il presidente Gronchi. Un tifoso biancorosso doc, protagonista della vita civile di Santa Croce sull’Arno, appassionato di pallavolo, voce autorevole del consiglio direttivo

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa