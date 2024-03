Volley Scandicci, Savino Del Bene a Pesaro per conquistare le semifinali scudetto

Una vittoria per chiudere in anticipo i quarti di finale, una vittoria per approdare alle semifinali Scudetto. Mercoledì sera la Savino Del Bene Volley ha battuto 3-1 la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e si è così portata in vantaggio nella serie al meglio delle tre gare valida per il primo turno dei Play Off Scudetto.

Domani, sabato 30 marzo, la squadra di coach Barbolini avrà dunque la possibilità di aggiudicarsi il passaggio del turno nella partita in programma alle 15.30 sul terreno da gioco del Pala Megabox di Pesaro. In caso di vittoria la Savino Del Bene Volley si porterà infatti sul 2-0 e si qualificherà per le semifinali, mentre in caso Vallefoglia dovesse vincere e portare i Quarti di Finale sull'1-1, la serie si prolungherà fino alla decisiva Gara-3.

EX E PRECEDENTI

Quattro le ex giocatrici della Savino Del Bene Scandicci nel roster di Vallefoglia, si tratta di:

Agnese Cecconello, centrale classe '99, ha indossato la maglia di Scandicci nella stagione 2020-2021.

Camilla Mingardi, opposto classe '97, nella scorsa stagione ha militato nella Savino Del Bene Scandicci.

Giulia Mancini, centrale classe '98, ha giocato a Scandicci nella stagione 2017-2018.

Tatiana Kosheleva, schiacciatrice russa classe '88, ha giocato alla Savino Del Bene Volley per uno scampolo della stagione 2018-2019.

Nella formazione di coach Barbolini invece non sono presenti ex giocatrici di Vallefoglia.

Quello di questo fine settimana sarà l'ottavo confronto ufficiale tra la Savino Del Bene Volley e Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

Il bilancio dei precedenti è ad oggi favorevole alla Savino Del Bene Volley, in grado di aggiudicarsi 6 vittorie contro un'unica imposizione per Vallefoglia.

LE AVVERSARIE

Alla sua terza annata consecutiva in Serie A1, la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia in questa stagione ha centrato la sua prima qualificazione ai Play Off Scudetto. La formazione marchigiana ha concluso la regular season al settimo posto in classifica con 37 punti, frutto di 12 vittorie e 14 sconfitte.

In virtù del piazzamento raggiunto al termine della stagione regolare, la squadra marchigiana ha pescato la Savino Del Bene Volley come rivale per la serie dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto.

La squadra allenata da coach Andrea Pistola è andata al tappeto nella Gara-1 disputata mercoledì 27 marzo a Palazzo Wanny. Vallefoglia, che in quell'occasione ha dovuto fare i conti con assenze importanti come quelle di Dijkema, Mingardi e Mancini, è stata battuta con il risultato di 3-1.

Nella sfida di questo sabato, valida per una Gara-2 che può già essere decisiva, la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia scenderà in campo con il 6+1 composto da Dijkema al palleggio, Mingardi come opposto, Aleksic e Cecconello da centrali, con Degradi e Kosheleva in banda e Panetoni come libero.

IN TV

La partita tra Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e Savino Del Bene Volley sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, NOW e previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SAVINODELBENE20, sarà possibile usufruire del 20% di sconto sull’abbonamento.

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa