All'osservatorio astronomico di Montelupo si presenta il libro di Maura Tombelli

Sabato 6 Domenica 7 Aprile presso l'osservatorio astronomico Beppe Forti a Montelupo Fiorentino ci sarà la presentazione del libro di Maura Tombelli dal titolo "Per caso... un osservatorio, il Beppe Forti". E' la prima opera di Maura Tombelli, nota astronoma non professionista che ha il primato mondiale di scoperte di asteroidi, ed insieme al Gruppo Astrofili di Montelupo è riuscita a costruire ex novo un osservatorio astronomico.

Inaugurato nel luglio 2018 alla presenza del Dottor Piero Angela ed intitolato a Giuseppe Forti, astrofisico di Arcetri nonchè maestro di Maura Tombelli, il suddetto osservatorio è molto attivo nel campo della divulgazione, della didattica e nella ricerca astronomica, soprattutto nello studio dei corpi minori del sistema solare in particolar modo degli asteroidi potenzialmente pericolosi per la terra. Nel 2022 e nel 2023 l'osservatorio è stato insignito del prestigioso premio Grant Shoemaker della Planetary Society, una specie di premio Nobel per la ricerca sui corpi minori del sistema solare.

Il libro racconta la bellissima storia di Maura Tombelli, attuale direttrice dell'osservatorio, bancaria di professione ma astronoma nell'anima, che nonostante mille peripezie è riuscita nel suo intento, unire la sua passione alla ricerca scientifica e costruire un osservatorio che adesso è apprezzato in tutto il mondo ed è un vanto per il circondario e non solo.

Le presentazioni si svolgeranno dalle ore 16.30 nei giorni di Sabato 6 e Domenica 7 Aprile. E' necessaria la prenotazione su Eventbrite cercando gli eventi "Presentazione libro "PER CASO... UN OSSERVATORIO" Il Beppe Forti"