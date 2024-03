Barriere anti-rumore autostradali: Bardelli e Landi chiedono colloquio a Baccelli

"Non avendo ad oggi ricevuto nessuna risposta, nonostante il sollecito, sulla grave questione delle barriere fonoassorbenti nel tratto autostradale Pistoia-Montecatini in località Masotti - che avevamo espresso in una lettera inoltrata mediante PEC all’assessore regionale Stefano Baccini - in rappresentanza dei diciannove cittadini firmatari, abbiamo richiesto un colloquio sul tema con l’assessore". Con queste parole affermano in una nota Elena Bardelli, referente di Serravalle Civica e Coordinatrice Provinciale del Movimento Indipendenza e Raffaele Landi, presidente del Comitato per il Territorio della Provincia di Pistoia.

"I cittadini di Masotti, frazione del Comune di Serravalle Pistoiese, attendono ormai da più di venti anni la risoluzione del problema dell’inquinamento acustico, a cui sono continuamente esposti, ma finora né le istituzioni comunali né le istituzioni regionali, scaricando reciprocamente le responsabilità l’una nei confronti dell’altra, sono riuscite ad ottenere l’installazione dei pannelli anti-rumore da parte di Autostrade per l’Italia. Da sottolineare - continuano Bardelli e Landi - che l’Amministrazione Comunale, a cui la lettera e il sollecito sono stati inviati per conoscenza, a quanto pare non ha mosso un dito in favore dei firmatari e dei residenti. Ciò, visti i precedenti, non ci sorprende più di tanto e non fa che confermare la lontananza della giunta, sempre intenta ad organizzare feste e a festeggiare, ai veri problemi della gente".