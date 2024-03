Biblioteca, porte aperte al mese di aprile: prima settimana di attività

La nuova stagione porta con sé colori, odori e tanta energia. La biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, è pronta ad accoglierla con tante iniziative in programma. Ce n’è per tutti i gusti a Palazzo Leggenda e non solo. Si confermano il fatto a mano e la creatività ineguagliabile del gruppo Sferruzza Sferruzza che ogni martedì pomeriggio vi aspetta nella sede del Bibliocoop in via Sanzio, al Centro*Empoli.

Appuntamento martedì 2 aprile 2024, alle 16.30. Partecipare è semplice, basta inviare una email a biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure contattare il numero di telefono 0571 757840. I manufatti delle sferruzzanti restano esposti in una apposita vetrina che si trova all’interno della biblioteca comunale e sono acquistabili: il ricavato sarà devoluto per i progetti di beneficenza "Cuore di Maglia" e altri di solidarietà. Per informazioni contattare il numero telefonico 0571 757840, oppure inviare una email a biblioteca@comune.empoli.fi.it.

APRILE DOLCE DORMIRE MA NON A PALAZZO LEGGENDA – Mercoledì 3 aprile, alle 17, a far da protagonista Una torre di storie con ‘Profumo d'erba e giochi all'aperto!’. Finalmente la primavera è arrivata, la bella stagione ci aiuta a fare nuove amicizie e a condividere spazi e giochi con gli amici. Nella torre di Palazzo Leggenda siamo tutti pronti a darle il benvenuto con tanti libri. Insieme scopriremo l'altalena di chi è e se lo scoiattolo riesce a trovare il suo miglior amico ... Chissà! Letture per bambini dai 4 agli 8 anni di età. Giovedì 4 aprile, alle 17, ecco l’Atelier digitale e le Scatole Sonore - Amplificatore a Km 0. Cari ragazzi, siete pronti per un’avventura sonora? I partecipanti saranno guidati nella costruzione di un amplificatore “a km 0”, anche noto come “Amplificatore Detto/Fatto”. L’obiettivo? Aumentare il suono del vostro smartphone o lettore musicale a costo zero! Questo amplificatore funziona grazie alla risonanza acustica. La scatola amplifica e diffonde le onde sonore, migliorando l’esperienza di ascolto. Ora siete pronti per godervi la vostra musica con un tocco di creatività e sostenibilità! Laboratorio creativo digitale dai 7 agli 11 anni di età. È consigliata la prenotazione.

Nel fine settimana, venerdì 5 aprile, alle 17, ecco Giocare con l’arte e Da cosa nasce cosa: siete pronti per un’avventura culinaria e creativa? Seguendo i consigli del grande maestro Munari, esploreremo il mondo degli ortaggi in modo magico! Taglieremo, coloreremo e daremo vita a nuove creature. E cosa nascerà da tutto questo? Alberi dai cavoli, fiori dai pomodori e rose dall’insalata! Laboratorio artistico per bambini dai 3 ai 6 anni di età. È consigliata la prenotazione. Mentre sabato 6 aprile, alle 10.30, tornano Nuvolette e le Creature fantastiche e come disegnarle! Con questo divertente laboratorio, i presenti potranno esplorare il mondo affascinante delle creature fantastiche e imparare a disegnarle. Che si tratti di draghi, unicorni o mostri misteriosi, ci sarà da divertirsi a dare vita a queste creature immaginarie sperimentando tecniche di disegno e di colorazione diverse tramite giochi creativi. Laboratorio di fumetto adatto ai ragazzi dai 10 ai 14 anni di età. È consigliata la prenotazione.

Nel pomeriggio di sabato 6 aprile, alle 16.30, Dal libro al fare. Fai piano Michele! Siete pronti per un’avventura tra le fronde degli alberi? Michele non è come gli altri bradipi. Mentre il suo papà dorme tranquillo tutto il giorno, Michele è sempre in movimento, insegue il volo degli uccelli e si arrampica tra i rami! La sua diversità è la sua forza, e lui va avanti con determinazione e curiosità. Da questa avventura prenderemo spunto per creare bradipi originali e bizzarri! Lettura animate e laboratorio creativo per bambini dai 4 agli 8 anni di età. È consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Palazzo Leggenda, via Paladini, 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, sito web www.biblioteca.comune.empoli.fi.it .

GLI ORARI DI PALAZZO LEGGENDA

Lunedì: Chiuso

Martedì: 09.00-13.00

Mercoledì: 14.00-19.00

Giovedì: 09.00-13.00/14.00-19.00

Venerdì: 14.00-19.00

Sabato: 09.00-13.00/16.00-19.00 Aperto l’ultima Domenica del mese: 09.00-13.00

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa