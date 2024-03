Busoni 100, Giuseppe Lanzetta dirige l’Orchestra da Camera Fiorentina

La stagione concertistica “Busoni100”, prima parte delle celebrazioni busoniane per i cento anni dalla morte del compositore empolese, organizzate dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, si avvia verso la conclusione con gli ultimi tre appuntamenti.

Giovedì 4 aprile 2024, alle 21, al Teatro Shalom, salirà sul palco l’Orchestra da Camera Fiorentina, diretta da Giuseppe Lanzetta, con Augusto Vismara al violino e Elisa Racioppi al pianoforte, eseguirà “Serenata” di Edward Elgar, il “Concerto per pianoforte e archi in re minore, op. 17” di Ferruccio Busoni e il “Concerto per violino, pianoforte e archi in re minore” di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

In particolare sarà interessante ascoltare il brano busoniano, composto all’età di soli dodici anni. Questo “Concerto” rimanda musicalmente a Mozart e Schubert, autori che il giovane musicista studiava e ben padroneggiava, oltre a porsi come un originale omaggio al suo strumento d’elezione, il pianoforte.

GLI INTERPRETI

Giuseppe Lanzetta, diplomato in musica corale e direzione di coro, polifonia vocale sacra e in strumentazione per banda, ha studiato direzione d'orchestra con Bruno Campanella e Georg Solti, dei quali è stato assistente. Debutta nel 2003 in campo internazionale con la Berliner Symphoniker a Berlino. Dal 1981 è fondatore e direttore stabile dell'Orchestra da Camera Fiorentina con cui tiene regolarmente concerti in Italia, in Europa ed in diversi paesi extraeuropei e che, in pochi anni, si è imposta all'attenzione del mondo della musica classica internazionale.

Augusto Vismara, prima di dedicare il suo talento alla direzione d’orchestra ed al violino, ha intrapreso una grande carriera come violista con le più importanti orchestre europee. È stato prima viola del Teatro alla Scala, dell’Orchestra di Santa Cecilia di Roma, del Maggio Musicale Fiorentino, del Teatro La Fenice di Venezia. Molto attivo come camerista, ha effettuato tournée tutto il mondo, ha inciso per Ricordi, BMG Ariola, Bongiovanni, ESE e per importanti Radio Televisioni Europee.

Elisa Racioppi ha studiato presso il Conservatorio di Firenze. Collabora stabilmente con Augusto Vismara, ha eseguito vari recital per solo pianoforte con programmi comprendenti anche musica contemporanea. È fondatrice dell’ensemble Kammerkonzert che ha nel suo repertorio le maggiori opere di musica da camera e con il quale ha effettuato tournée in Europa e in Italia. Ha intrapreso anche un’importante carriera nel teatro musicale in veste di protagonista e coautrice di spettacoli con Marina Massironi, David Riondino, Amanda Sandrelli e Paolo Hendel.

BIGLIETTI e INFORMAZIONI - Biglietti:15 euro intero, 12 euro ridotto (Soci Unicoop Firenze, Under 26 e over 65 e associazioni convenzionate), 5 euro Under 18, gratuito Under 6.

Per informazioni: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni (piazza della Vittoria, 16; 0571 711122)

Biglietti acquistabili da: Libreria Rinascita (Via Ridolfi, 53), Bonistalli Musica (Via F.lli Rosselli, 19); online su piattaforma Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-busoni-100-orchestra-da-camera-fiorentina-779506634327?aff=ebdsoporgprofile

GLI ULTIMI DUE CONCERTI IN CARTELLONE - Gli ultimi due appuntamenti della stagione saranno al Palazzo delle Esposizioni di Empoli: venerdì 12 aprile, alle 21 con l’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto” diretta da Francesco D’Arcangelo, voce solista il soprano Daniela del Monaco. Musiche di Telemann, Respighi e Čajkovskij e gran finale martedì 16 aprile, alle 21, con il ritorno dell’Orchestra della Toscana. A dirigere l’ORT sarà Erina Yashima e solista al corno Martin Owen. Musiche di Carl Maria Von Weber, Richard Strauss e Antonin Dvořák.