Cade dalle mura del borgo di Vinci. Bambino trasportato in gravi condizioni al Meyer

Un bambino di circa 6 anni è stato traportato in gravi condizioni al Meyer di Firenze dopo essere caduto dalle mura del borgo, a Vinci capoluogo. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: il bambino italiano, in vacanza con la famiglia sarebbe caduto da alcuni metri di altezza riportando delle gravi ferite. Allertato immediatamente l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato il piccolo, cosciente all'arrivo dei soccorritori, al Meyer in codice rosso.

Notizia in aggiornamento.