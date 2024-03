Due arresti per violenza di genere nel Lucchese

I carabinieri di Bagni di Lucca e di Piazza al Serchio hanno effettuato due arresti quasi contemporanei nei confronti di due uomini, uno marocchino e l'altro italiano, entrambi colpevoli di violenza di genere contro le rispettive compagne.

In entrambi i casi, gli uomini avevano già subito provvedimenti giudiziari per gravi violenze contro le loro compagne, ma continuavano a violare le restrizioni imposte dall'autorità giudiziaria per proteggere le donne coinvolte.

Nel primo caso, i Carabinieri di Bagni di Lucca hanno raccolto prove che dimostravano la ripetizione di comportamenti persecutori da parte di un marocchino di 43 anni verso sua moglie, nonostante fosse già agli arresti domiciliari per precedenti reati di maltrattamenti e sequestro di persona. La magistratura ha deciso di sostituire gli arresti domiciliari con la detenzione in carcere a causa del grave rischio per la donna.

Nel secondo caso, avvenuto a Piazza al Serchio, un italiano di 58 anni è stato arrestato perché, nonostante un provvedimento che gli impediva di avvicinarsi alla casa o ai luoghi frequentati dalla vittima, è tornato alla casa familiare e ha aggredito nuovamente la compagna. La polizia lo ha arrestato in flagranza di reato.