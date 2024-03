Elezioni, il candidato Cellini: "Chiusura parcheggio di piazza Boccaccio, ennesima promessa tradita"

Quest’anno dentro l’uovo di Pasqua un’amara sorpresa, l’ordinanza n. 54 DEL 25/03/2024 con oggetto: “CHIUSURA DEFINITIVA DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA BOCCACCIO”; un atto che ordina la chiusura della piazza ed il divieto di sosta a partire dalle ore 7:00 di martedì 2 aprile.

Ennesima promessa tradita da parte dell’amministrazione uscente, che aveva garantito l’eliminazione dei parcheggi in Piazza solo dopo l’apertura della nuova area a parcheggio della ex Antonelli. Invitiamo per l’ennesima volta i Candidati a sindaco ed in particolar modo coloro che si esprimono in continuità con la forza di governo ad esprimersi sulla gestione dei lavori in centro. Noi ci mettiamo la faccia, siamo sempre pronti al confronto, ci farebbe piacere riscontrare lo stesso atteggiamento anche da parte degli altri schieramenti.

Si chiude per noi, un’altra settimana di ascolto e confronto con la cittadinanza. Giovedì scorso abbiamo incontrato le associazioni sportive, in particolar modo alcuni esponenti della Associazione Polisportiva Certaldo e del Certaldo Nuoto, momenti importanti di ascolto e confronto che ci aiutano ad integrare i nostri programmi e ci preparano ad affrontare le sfide amministrative dei prossimi mesi. Indipendentemente dai risultati delle elezioni, sarà necessario valorizzare il ruolo delle associazioni come interlocutori “istituzionali” così da non ripetere il cattivo esempio cui assistiamo oggi, con il cantiere della nuova Piscina Fiammetta, per la quale sono state segnalate criticità da parte delle associazioni, che sono rimaste inascoltate.

Pardo Cellini Lista Civica Più Certaldo