Elezioni, primo evento pubblico per il candidato del centrodestra Pavese: si inizia a parlare di programma

Buona la prima per l’incontro programmatico organizzato ieri dal candidato a sindaco per il centrodestra a Montelupo Federico Pavese e dalla futura lista Monteluponelcuore, allargato ai consiglieri comunali uscenti

Il Green Stage di Fibbiana una cinquantina di persone, un mix perfetto fra nuovi e vecchi montelupini, ha affollato la sala generando una bella discussione sulle linee programmatiche future di una lista che si pone come alternativa seria e credibile alla cittadinanza tutta: sicurezza del territorio, superamento dell’attuale sistema di raccolta rifiuti porta a porta, messa in discussione della permanenza del comune di Montelupo all’interno dell’Unione dei comuni se tutto rimarrà come ora, nuovo slancio alle iniziative per rilanciare il centro storico e i parchi urbani, viabilità da rivedere con interventi necessari sia sulle strade comunali che sulla Ss 67, attenzione alle infrastrutture come i ponti sull’Arno già esistenti, sono solo alcuni punti trattati dai tanti intervenuti.

A proposito di viabilità e sicurezza stradale, Federico Pavese commenta così l'installazione del nuovo autovelox sulla 67, all’altezza di Fibbiana: “Non siamo contrari a prescindere a questo tipo di deterrente per limitare la velocità di auto e moto, ma non ci si può fermare a questo singolo intervento. Altrimenti la percezione del cittadino medio sarà sempre e soltanto quella di essere davanti a uno strumento atto solo a macinare multe e basta’.

Intanto si delineano già i prossimi appuntamenti: la presentazione della candidatura a sindaco, l’inaugurazione del comitato elettorale, in pieno centro storico, e la presentazione della lista a sostegno di Pavese.

Fonte: Monteluponelcuore-Centrodestra per Montelupo