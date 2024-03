Furti a Livorno: arrestati un 38enne e una 50enne per furto aggravato di uno zainetto e di un ciclomotore

Un 38enne tunisino una 50enne labronica, entrambi pregiudicati, sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri di Livorno per furto aggravato in concorso su auto e di furto di un ciclomotore.

Secondo le prime ricostruzioni, i presunti autori del reato, avrebbero rotto il finestrino di veicolo in sosta lungo via del Vecchio Lazzaretto, nei pressi della scuola primaria “Villa Corridi”, e si sarebbero impossessati di uno zainetto.

Dopo la segnalazione della vittima, i militari hanno avviato le indagini e, grazie anche alle riprese delle telecamere di sorveglianza della zona, hanno ricostruito i movimenti precedenti e successivi all’evento. Sono così riusciti ad individuare i due, responsabili di aver attuato il furto servendosi di un motorino sottratto alcuni giorni prima dallo stesso 38enne.