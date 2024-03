Holding Morelli e Centro Aiuto Donna Lilith: un'iniziativa contro la violenza sulle donne

Ieri, venerdì 29 marzo, presso il Palazzo delle Esposizioni di Empoli, si è tenuta un'importante iniziativa volta a sensibilizzare e contrastare la violenza contro le donne, nell'ambito del corso di formazione promosso dalla Holding Morelli (Pellemoda e Hostage) per ottenere la certificazione sulla parità di genere. L'evento, che ha coinvolto circa 300 dipendenti, è stato un passo significativo nel percorso di responsabilità sociale dell'azienda. Un evento di rilevanza sociale che ha visto la partecipazione attiva del Centro Aiuto Donna Lilith, un punto di riferimento fondamentale nella lotta contro questo fenomeno dilagante.

La giornata ha preso il via alle 9 con la registrazione delle presenze e un caloroso welcome coffee, offrendo un momento informale ma fondamentale per creare un clima di apertura e condivisione tra i partecipanti. Tra gli intervenuti, si sono distinti con saluti istituzionali la sindaca di Empoli Brenda Barnini, il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza della Polizia di Stato Francesco Zunino e il colonnello Daniele Riva, Comandante della Compagnia Carabinieri di Empoli.

Durante le sessioni mattutine, esperti del Centro hanno fornito una panoramica completa sul fenomeno della violenza contro le donne, analizzando le sue forme, i suoi indicatori e soprattutto offrendo strumenti concreti per riconoscerla e affrontarla e per gettare luce su una realtà, spesso nascosta, ma devastante per molte persone. Sono intervenute la presidente Eleonora Gallerini, la psicologa e criminologa Maya Albano e la psicologa e psicoterapeuta Lorella Giglioli. Nel pomeriggio si sono aggiunte le psicologhe Federica Pierini, Chiara Guidi, Martina Borghi e le avvocate Giuseppina Iallorenzi, Ilenia Flamma, Desdemona Balducci, Anna Maria Tessitore, Angela Schiavetti e Mirella Lopresti per i tavoli tematici.

Fondato all'interno delle Pubbliche Assistenze riunite di Empoli, il Centro Aiuto Donna Lilith offre assistenza legale, psicologica e rifugio alle vittime di violenza e oggi vanta, oltre a Empoli, 14 sportelli in tutta l'Empolese Valdelsa e sei case rifugio. Dal 2019 ha aperto inoltre Casa Matilda, una struttura di accoglienza post emergenza per un lavoro sull’autonomia lavorativa e abitativa, costruita grazie alla rete di solidarietà costruita negli anni con imprenditori ed associazioni locali.

"Siamo profondamente grati per l'opportunità di partecipare a questa importante iniziativa organizzata da Pellemoda per contrastare la violenza contro le donne - ha commentato la presidente del Centro Lilith e delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli Eleonora Gallerini - siamo orgogliosi di aver preso parte attiva a evento, offrendo la nostra esperienza e il nostro impegno. Occasioni come questa rappresentano un momento di unione e solidarietà, in cui la comunità si unisce per dire con forza che la violenza contro le donne non sarà tollerata. È solo attraverso l'impegno collettivo e la consapevolezza diffusa che possiamo sperare di creare un cambiamento reale e duraturo. Ringraziamo la Holding Morelli per aver dimostrato ancora una volta la propria sensibilità e per il sostegno rinnovato alla nostra associazione. Insieme, possiamo costruire un futuro più sicuro e inclusivo per tutte le donne".

"Holding Morelli, con le aziende Pellemoda e Hostage, si impegna da anni costantemente nel cercare di colmare il gender gap e nel portare all'interno dei nostri gruppi di lavoro una cultura delle pari opportunità – ha spiegato Azzurra Morelli, presidente della Holding Morelli e CEO del gruppo insieme al fratello Giampaolo - il nostro prossimo obiettivo, per dare concretezza a questo lavoro quotidiano, è quello di arrivare all'ottenimento della certificazione sulla parità di genere, vogliamo adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutti nostri settori lavorativi. In quest'ottica, per la crescita professionale di tutti i nostri collaboratori, donne e uomini, abbiamo organizzato una giornata di formazione, di confronto e di riflessione. Voglio ringraziare il Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, realtà antiviolenza che da anni sosteniamo come Pellemoda e Hostage. È stata una giornata di lavoro preziosa per tutti noi, anche grazie a Eleonora, Maya e Lorella. Un grazie davvero sentito a tutti i collaboratori del nostro gruppo per l’interesse e la partecipazione con cui hanno seguito questa giornata formativa”.

Fonte: Anpas Empoli