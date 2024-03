Israele-Palestina, libro su Golda Meir presentato a Empoli. Csa Intifada annuncia protesta: "Inopportuno"

Convochiamo un presidio davanti la libreria "La San Paolo Libri e Persone" in via del Giglio 53 a Empoli per contestare la presentazione del libro di Elisabetta Fiorito "Golda, storia della donna che fondò Israele". Con questo comunicato il CSA Intifada annuncia una protesta per il prossimo giovedì 11 aprile, data della presentazione del libro della giornalista Elisabetta Fiorito, oggetto già di alcune contestazioni a Firenze.

"Riteniamo inaccettabile inopportuno, provocatorio e vergognoso che in un momento in cui lo stato di Israele uccide con il suo esercito e i coloni donne bambini e civili ( ad oggi più di 30mila) enfatizzare in qualunque modo una figura come Golda Meir, promotrice della pulizia etnica del popolo arabo in palestina, anche fosse in modo oggettivo analizzando solo la figura da statista. Chiediamo l'annullamento dell'evento e invitiamo tutte le persone che sostengono la causa palestinese ad unirsi a noi", così il Csa Intifada.