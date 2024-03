Malacarne su sanità: analisi e proposte della destra sono un mix di mistificazione e demagogia

“In occasione della presentazione del bilancio di previsione 2024 della ASL Toscana Nord Ovest, il consigliere regionale di FdI Petrucci ha dichiarato che la sanità toscana è al collasso a causa di scelte organizzative sbagliate, in particolare facendo riferimento alle posizioni primariali dell’Ospedale Cisanello.

In realtà le accuse della destra sono prive di fondamento e sono un mix di mistificazione e demagogia. La Toscana è ai primi 3 posti di tutte le classifiche fornite da enti e agenzie indipendenti, Agenas in primis, che confrontano le Regioni italiane sulla qualità delle cure, l’attuazione dei LEA e numerosi altri indicatori di qualità della sanità. Definire la sanità al collasso non è intellettualmente onesto. Sulla carenza cronica di finanziamenti ricordo a Petrucci che il governo Meloni nelle sue due manovre di bilancio 2024 e 2025 ha ridotto il finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale portando il rapporto FSN/PIL dal 6,7% del 2023 al 6,3% del 2024 e prevedendo un ulteriore definanziamento per il 2025 (6,2%) e per il 2026 (6,1%). Inoltre, ricordo che i Paesi europei a noi vicini viaggiano oltre il 7% in rapporto al PIL.

I dati sono pubblici e contenuti nella Nadef del settembre 2023. Veniamo alle presunte scelte organizzative sbagliate, in particolare alle posizioni primariali dell’Ospedale Cinanello. L’indennità primariale ammonta a circa 10.500 euro l’anno. Se tagliassimo del 50% il numero dei primari di Cisanello avremmo un risparmio di circa 650.000 euro all’anno a fronte di un bilancio dell’Ospedale di Pisa di oltre 600 milioni di euro. Un ‘taglio allo spreco’ dello 0,1%. Praticamente il nulla. Infine analizziamo l’accusa di ‘scarsa efficienza dei servizi’. Dato che che l’efficienza risulta dal rapporto tra ‘costi e benefici in termini di salute’, l’affermazione del consigliere Petrucci significa che gli operatori sanitari (medici, infermieri, oss) sprecano risorse, aumentando i costi, oppure generano poca salute perché non sanno fare bene il loro lavoro. Sulla base di quali dati si può fare una affermazione così grave?

Che la sanità Toscana abbia problemi e criticità è evidente a tutti. Ma se le soluzioni sono quelle proposte dalla destra, il peggio deve ancora venire”.

Lo dichiara Paolo Malacarne di Sinistra Civica Ecologista.

Fonte: Ufficio stampa Sinistra Civica Ecologista