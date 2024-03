Michele Altini scende in campo per le amministrative di San Miniato con il centrodestra

Il centrodestra si presenterà unito in tutti i Comuni che andranno al voto in Provincia di Pisa, è la volta di Michele Altini candidato Sindaco a San Miniato per il centrodestra unito.

Ha ottenuto il pieno sostegno dai quattro partiti di centrodestra, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Un candidato che incarna l’esperienza, la lungimiranza e la voglia di riscatto di un territorio da anni dilaniato dalla malagestione del centrosinistra.

“A San Miniato la proposizione di Michele Altini è stata la normale prosecuzione della storica conquista del ballottaggio di 5 anni fa, dopo un intenso lavoro di opposizione fatto sui territori” – sostengono i dirigenti provinciali.

“Ringrazio per il rinnovato sostegno alla mia candidatura da parte dei partiti del centrodestra unito, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. La coalizione di centrodestra, che rappresenta la base di partenza del mio programma, garantirà a San Miniato un canale privilegiato con il governo nazionale. Per realizzare un cambiamento significativo nella nostra città sarà però essenziale coinvolgere tutti, mettendo al centro il contributo fondamentale dell’associazionismo, del mondo professionale e imprenditoriale, volano e fulcro della nostra economia”.

“A San Miniato – dichiara Altini – noi del centrodestra abbiamo una visione per il futuro, per restituire dignità a un territorio finora trascurato e abbandonato dalla disastrosa giunta Giglioli, bocciata dallo stesso centrosinistra che ha costretto il Partito Democratico alle primarie sul nome del sindaco uscente, le quali hanno segnato una cesura netta.”

“Il centrodestra prosegue il lavoro fatto in questi 5 anni, convinto che il contributo dei territori sia fondamentale per delineare il futuro di San Miniato. Il mio impegno come candidato si fonda su principi politici trasparenti, accompagnati da un progetto concreto e una direzione chiara. Una candidatura e proposta politica inclusiva e aperta a tutti coloro che sono disposti a condividere e arricchire il nostro programma con idee e proposte orientate verso l'obiettivo primario che ci sta a cuore: servire gli interessi della comunità di San Miniato.”

“Abbiamo un ambizioso progetto di rilancio che mette al centro il turismo come motore di sviluppo economico e culturale, abbiamo necessità di idee e strategie innovative per promuovere San Miniato come destinazione di eccellenza, valorizzando le sue unicità storiche, culturali e paesaggistiche anche attraverso la collaborazione con le imprese, le associazioni e il terzo settore”

“Il tratto distintivo della coalizione risiede nell'unione di competenza e passione politica, elementi fondamentali per l'efficace guida dei territori con il coinvolgimento attivo dei cittadini nei processi decisionali. La competenza, acquisita attraverso l'esperienza e la continua formazione, sarà il pilastro su cui si fonderanno le strategie e le politiche da attuare, garantendo così che ogni decisione sia informata e rifletta le migliori pratiche in materia di governo del territorio” – concludono i vertici provinciali.

Fonte: Forza Italia Pisa