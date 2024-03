Pasqua, i vigili del fuoco consegnane le uova all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze

Questa mattina una rappresentanza dei vigili del fuoco di Firenze insieme al personale dell’ANVVF sezione di Firenze, si è recato presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per consegnare ai piccoli ospiti della struttura una parte delle 200 uova donate dal personale del comando e dell’associazione in alcuni reparti, mentre in altri reparti, saranno consegnati dal personale sanitario. Con la consegna dell’uovo, abbiamo desiderato portare un pensiero particolare per tutti i bambini e per le loro famiglie, che stanno passando un momento particolare nel giorno della Santa Pasqua.