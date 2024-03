Verde Pisa e fiera enogastronomica Regioni d'Europa: è scontro tra Confcommercio e l'amministrazione comunale

Una concomitanza di eventi nel comune di Pisa ha fatto infuriare la protesta da parte di Confcommercio.

Oggetto del dissidio la rassegna Verde Pisa, inaugurato oggi nel centro cittadino, all'interno del quale sono presenti stand di somministrazione di cibo e bevande. Il direttore dell'associazione dei commercianti, Federico Pieragnoli minaccia, in una nota, azioni legali contro l'amministrazione per "concorrenza sleale". In città, ma in un'altra zona, è infatti presente la fiera enogastronomica Regioni d'Europa, promossa tra gli altri da Confcommercio.

Dure la parole di Pieragnoli contro il sindaco Michele Conti per "non avere mantenuto la parola data: si crede uomo ma si trova invece ad essere, come direbbe Sciascia, un ominicchio".

"Ci aveva garantito, in presenza di testimoni - scrive Pieragnoli riferendosi a Conti - che all'interno della manifestazione Verde Pisa non ci sarebbe stata alcuna somministrazione parallela di alimenti e bevande. Oggi scopriamo invece che di somministrazione ce ne è in abbondanza e che Conti non ha mantenuto la parola, autorizzando una rassegna in centro, che dovrebbe essere dedicata al verde e al florovivaismo, e che invece mette stand enogastronomici penalizzando fior di operatori nazionali e internazionali di Regioni d'Europa, che da mesi hanno scelto di lavorare a Pisa per queste festività pasquali".

Secondo il direttore di Confcommercio "tutto questo è inaccettabile, perché dietro una manifestazione come Regioni d'Europa c'è un lungo lavoro di programmazione, investimenti importanti, impegno e professionalità straordinari che non meritano questa assurda penalizzazione: comprensibilmente qualche operatore ha già deciso di andarsene, chiederemo i danni per la scelta del sindaco di autorizzare in centro storico e in posizione di vantaggio un altro evento di somministrazione".