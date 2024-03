Calcio Storico, ecco le semifinali 2024

È Pasqua e come da tradizione a Firenze si parla già di Calcio Storico. Nel giorno dello Scoppio del Carro in città si sono tenuti i sorteggi delle semifinali del torneo fiorentino.

In una giornata piazza del Duomo gremita come sempre nonostante il tempo brutto, sono state sorteggiate le sfide: la prima semifinale vedrà

sfidarsi i Verdi contro gli Azzurri, la seconda i Rossi contro i Bianchi.

Per esigenze legate alle elezioni comunali, che si svolgeranno l'8 giugno con eventuale ballottaggio il 23, le semifinali si giocheranno l'1 e il 2 giugno mentre la finale sarà il 15 e non come di consueto il 24, giorno della festa di San Giovanni, patrono di Firenze.