Elezioni Bagno a Ripoli, il centrodestra candida Michele Barbarossa

“Il centrodestra si presenterà unito alle prossime elezioni amministrative anche nel Comune di Bagno a Ripoli in provincia di Firenze e individua come candidato unitario Michele Barbarossa”. Questo, è quanto affermano i segretari regionali dei partiti del centrodestra in Toscana in una nota congiunta Fabrizio Rossi (coordinatore regionale Fratelli d’Italia), Marco Stella (coordinatore regionale Forza Italia), Luca Baroncini (segretario regionale Lega), Giorgio Silli (Noi Moderati Toscana) e i presidenti provinciali degli stessi partiti.

“La decisione – precisano i partiti di centrodestra – è stata frutto di condivisione con tutti i livelli territoriali della coalizione compresi i vertici nazionali che anche per Bagno a Ripoli hanno sempre auspicato l'unità e l’intesa del centrodestra, con apertura a tutte le componenti della società civile che vorranno aggregarsi e sostenere il progetto di Michele Barbarossa sindaco”.

“Crediamo sia giunto il momento per la città di Bagno a Ripoli di compiere un nuovo passo in avanti nella qualità dell’azione amministrativa, mirato a quel modello di buon governo che il centrodestra ha saputo esprimere in tanti comuni della Toscana strappati alla sinistra. Dove il centrodestra è unito e non ci sono personalismi, prevale il gioco di squadra, e i risultati amministrativi sono sotto gli occhi di tutti. Arezzo, Siena, Grosseto, Pisa, Lucca, Massa, Pistoia e molte altre, tutte realtà nelle quali le amministrazioni di centrodestra hanno dimostrato di essere all’altezza. Anche Bagno a Ripoli può cambiare marcia. Sono i cittadini e le imprese che lo chiedono da anni. Il centrodestra con Michele Barbarossa sindaco è pronto a governare la città”, termina la nota.

Fonte: Ufficio Stampa