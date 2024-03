Frontale in Alta Valdera, Pegaso per una donna incinta

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente frontale. Lo scontro tra due auto lungo è avvenuto la strada provinciale di Lajatico, in provincia di Pisa. Una delle vetture si è ribaltata. Sul posto i sanitari inviati dal 118. A bordo della macchina che si è ribaltata erano presenti una donna incinta, il marito e la figlia di tre anni. La donna è stata trasportata al pronto soccorso di Cisanello di Pisa con l'elisoccorso Pegaso, il padre e la bimba sono invece stati portati a Pisa in ambulanza. Ferito anche l'uomo sull'altra auto che è stato trasferito al pronto soccorso di Pontedera. Sono tutti in codice giallo.