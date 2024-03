Scoppio del Carro, anche nel 2024 volo perfetto della Colombina

Si è tenuto il tradizionale Scoppio del carro a Firenze, antica manifestazione per Pasqua che mescola tradizione e fede. La Colombina ha fatto un volo perfetto, sinonimo di buon auspicio.

Il cardinal Betori ha acceso il cero santo all'interno della Cattedrale, il carro è scoppiato e la Colombina ha raggiunto il Brindellone per poi tornare indietro. Come dice la tradizione, se torna indietro è segno di speranza e buoni raccolti. Come da tradizione presente pure la folla degli spettatori a cui è andata la benedizione del cardinale.

Nonostante il tempo non ottimale, Piazza del Duomo era gremita di persone, tra cittadini e turisti. Presenti anche le autorità cittadine e regionali. Si è è pure tenuto il sorteggio del Calcio Storico.

Così il sindaco Nardella: "Con il volo perfetto della Colombina e lo Scoppio del Carro, Firenze festeggia la Pasqua con i migliori auspici di gioia, pace e fortuna. È sempre un grandissimo onore rappresentare la città in questi momenti straordinari. L’emozione per questa ultima volta da sindaco sarà per me indimenticabile. Auguri a tutte le fiorentine e i fiorentini e a tutti i cittadini del mondo per una giornata di gioia e serenità!".