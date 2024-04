Inter-Empoli 2-0: Dimarco e Sanchez stendono gli azzurri. 4° sconfitta consecutiva

Dimarco nel primo tempo e Sanchez nel secondo firmano la vittoria dell'Inter. Quarta sconfitta consecutiva senza segnare nemmeno un gol invece per l'Empoli che rimane fermo a quota 25 punti al terz'ultimo posto. Una gara approcciata in modo sbagliato dagli azzurri che hanno lasciato subito un'occasione importante all'Inter che ha saputo sfruttare con il sinistro di Dimarco. Con il passare dei minuti l'Empoli ha trovato coraggio dando la sensazione di essere in partita e potersi giocare il pareggio ma la mancanza totale di conclusioni pericolose verso la porta ha complicato visibilmente i piani della squadra di Davide Nicola.

A livello di prestazione l'Empoli ha disputato una gara tatticamente corretta, una crescita a livello anche di condizione fisica e tenuta del campo. Ciò che più è mancato, come d'altronde da tutto l'anno, è stato l'apporto del reparto offensivo che anche questa sera nonostante delle trame di gioco interessanti non è mai riuscito a rendersi pericoloso. Un punto interrogativo rimane anche sulla scelta di tardare i cambi di Destro e Cancellieri, inseriti soltanto a 10' dalla fine.

Adesso al Castellani è atteso il Torino di Ivan Juric, il fischio d'inizio è fissato per sabato 6 aprile. Da qui alla fine sarà un vero e proprio rush finale per la salvezza.

IL TABELLINO

Empoli-Inter 0-2 (primo tempo 0-1)

Marcatori: 6’ st Dimarco

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuhei, Ismajli (6’ st Walukiewicz), Luperto Pezzella; Marin (24’ st Fazzini), Ranocchia (24’ st Grassi), Maleh; Baldanzi, Cambiaghi (34’ st Destro), Shpendi (34’ st Cancellieri). All. Andreazzoli.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (26’ st De Vrij); Darmian, Frattesi (26’ st Barella), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (36’ st Carlos Augusto); Lautaro (26’ st Arnautovic), Thuram (36’ st Sanchez). All. Inzaghi.

Arbitro: Marcenaro di Genova

Ammoniti: Acerbi, Bastoni (I), Pezzella, Maleh, (E)