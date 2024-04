Lunedì dell'Angelo, Giani presenzia al corteo per Beata Giovanna a Signa

Il presidente Eugenio Giani ha preso parte al corteo delle autorità che nella mattinata ha percorso le vie cittadine per rendere omaggio alla Beata nata nel 1266 a Signa.

«La festa della Beata Giovanna è una ricorrenza antica e sentita – ha detto il presidente Giani –, che intreccia la rievocazione storica con la devozione religiosa e ogni anno unisce tutta la comunità signese intorno ad una figura che è un elemento rappresentativo della sua identità. La celebrazione in onore della Beata, a cui anche la famiglia Medici fu molto legata, è un esempio della ricchezza delle tradizioni della nostra Toscana, che affonda le radici in una storia millenaria che continua a vivere nel presente creando un senso di appartenenza».

Il corteo, in forma in ridotta, a causa del maltempo, ha raggiunto piazza Cavour, dove, sul sagrato della chiesa di San Giovanni, come da tradizione si è tenuta l’ostensione delle reliquie della Beata.