Migranti protagonisti dell'integrazione, Empoli nel progetto europeo

Via libera da parte della giunta all'adesione alla seconda fase del progetto europeo Empowering migrant voices for local integration and inclusion EMV - LII, che si svilupperà nel triennio 2024-2027. Un'adesione per la quale l'amministrazione comunale empolese ha ottenuto un finanziamento europeo da circa 27mila euro, pari al 90 per cento delle risorse previste.

Il progetto, che vede il Comune di Empoli partner, si propone di accrescere la partecipazione dei migranti ai processi decisionali a livello locale, regionale, nazionale ed europee, nel campo dell'integrazione o in aree particolarmente rilevanti per l'integrazione. Il tutto in un'ottica di favorire un maggior coinvolgimento dei migranti nell'attuazione di politiche nel campo dell'integrazione e di accrescere la capacità delle autorità locali, regionali e nazionali di consultare efficacemente i migranti sulle politiche che li riguardano direttamente.

Ente capofila del progetto, che conta complessivamente diciannove partner in sette Stati europei, è l'associazione austriaca Sudwind Verein Fur Entwicklungspolitik Und Globale Gerechtigkei, con sede a Vienna.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa