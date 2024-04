Peccioli è il Borgo dei Borghi 2024: vince la Valdera

La Toscana in testa al Borgo dei Borghi: Peccioli, piccolo comune della Valdera, è riuscito a vincere contro altre 19 cittadine candidate. Durante la trasmissione Il Kilimangiaro su Rai3, condotta da Camila Raznovich, è stata svelata la classifica finale. Nel 2023 a vincere è stato il borgo di Ronciglione, nel Viterbese.

"Grande gioia e soddisfazione per la vittoria di Peccioli (Pisa) come Borgo dei Borghi! Un riconoscimento meritato per questo luogo straordinario della nostra Toscana. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo e che continuano a valorizzare la nostra cultura e storia. E’ un momento indimenticabile che celebra la bellezza e l’autenticità della nostra regione, viva Peccioli!", così ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani.

Peccioli vince Il Borgo dei Borghi, la classifica

Ecco la classifica finale del Borgo dei Borghi 2024: