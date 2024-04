Pranzo elettorale del Pd Empoli per Mantellassi sindaco

Il Partito democratico di Empoli organizza un pranzo per sostenere la candidatura di Alessio Mantellassi a sindaco.

"Da mesi siamo sul territorio con Alessio (ndr.Mantellassi) con presidi, incontri e volantinaggi. I nostri volontari sono molto contenti di questa candidatura che sostengono con passione e facendo numerose attività. Il pranzo di domenica sarà un’occasione per riunirci in un momento conviviale e per rinnovare il nostro impegno" dichiara Simone Falorni, segretario del Pd Empoli.

Domenica 7 aprile alle 13 la casa del Popolo di Sant’Andrea (via Senese Romana 409) sarà pronta ad accogliere i tanti supporters del candidato sindaco, questo il menù: crostini misti, pasta all’amatriciana, arista al forno con patate, insalata e dolce. Il prezzo per gli adulti è di 20 euro, per i bambini fino a 12 anni 10 euro, sotto i 6 anni non si paga.

Per prenotazioni si può contattare il circolo 0571/582024 o Giulia 339/6848865.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa