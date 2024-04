Corpi e Società, incontro dei GD sui disturbi alimentari a Torre Giulia

In un mondo sempre più afflitto dai complessi problemi legati alla salute mentale e al benessere, l'attenzione verso i disturbi alimentari emerge come una priorità inderogabile. È in questo contesto che i Giovani Democratici della Zona del Cuoio e di Fucecchio assumono un ruolo di primo piano, organizzando un evento di sensibilizzazione che si terrà sabato 6 aprile alle 16:30 presso il Circolo ARCI Torre Giulia (Via osco-Romagnola Est, 116, San Romano)

L'evento “Corpi e società - Un incontro multidisciplinare sui Disturbi Alimentari” è concepito come un'occasione di apprendimento, confronto e riflessione, si propone di gettare una luce intensa su un argomento spesso trascurato ma di vitale importanza: i disturbi alimentari. Queste complesse condizioni, che coinvolgono aspetti fisici, psicologici ed emotivi, rappresentano una sfida crescente per la nostra società, richiedendo una risposta concreta e articolata.

Tra i protagonisti di questo straordinario incontro figura la senatrice Ylenia Zambito, figura di spicco nel panorama politico nazionale, che ha assunto un impegno senza riserve nella promozione di politiche volte a sostenere coloro che affrontano i disturbi alimentari. La sua partecipazione non solo conferma l'urgenza e la rilevanza dell'argomento, ma promette di portare un'analisi profonda e illuminante sulle azioni legislative in corso e sulle prospettive future.

Ad affiancare la senatrice, un gruppo di esperti del settore, tra cui Giulia Frediani, psicologa, Maria Chiara Spinelli,dietista e nutrizionista e Patrizia Cappelletto, presidente dell’associazione “Vita oltre lo specchio Odv”.

Questo panel di relatori di alto livello garantirà una visione completa ed articolata dei disturbi alimentari, offrendo ai partecipanti una panoramica dettagliata delle sfide e delle risorse disponibili per affrontarle.

"Troppo spesso, i disturbi alimentari sono trattati con superficialità o, peggio ancora, ignorati del tutto", affermano i Giovani Democratici. "Con questo evento, intendiamo rompere questo silenzio e aprire un dialogo costruttivo e inclusivo su un tema di vitale importanza per la nostra comunità."

L'evento non si limiterà alla semplice esposizione di dati e statistiche, ma si proporrà come un'esperienza coinvolgente e interattiva, caratterizzata da sessioni di domande e risposte, workshop pratici e spazi di condivisione delle esperienze personali. Sarà un'occasione unica per approfondire le proprie conoscenze, incontrare esperti del settore e, soprattutto, per contribuire a un cambiamento concreto nella percezione e nella gestione dei disturbi alimentari.

L'ingresso all'evento è gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano partecipare a questa straordinaria iniziativa di sensibilizzazione. Non mancate l'opportunità di unirvi in questo viaggio verso una maggiore comprensione e solidarietà nei confronti di coloro che lottano contro i disturbi alimentari.

L'evento dei Giovani Democratici si preannuncia come un momento di cambiamento e consapevolezza: non perdete l'opportunità di essere parte di questa importante trasformazione.