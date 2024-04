Fiorisce il Narciso dei poeti al lago di Sibolla

Proseguono le attività primaverili rivolte al pubblico nella Riserva Naturale del Lago di Sibolla.

L’andamento mite dei mesi invernali ha indotto molte fioriture a manifestarsi con largo anticipo rispetto alla media, compreso quella del Narciso dei poeti. Per questo siamo stati costretti ad anticipare le iniziative dedicate a questo evento (che avevamo programmato per il terzo fine settimana di aprile). Visite guidate tematiche al prato dei narcisi saranno effettuate domenica 7 aprile alle ore 15.30 e domenica 14 aprile alle ore 15.30. Le visite sono gratuite, ma a numero chiuso e necessitano di prenotazione.

A partire da sabato 6 aprile l’orario di apertura pomeridiano (sabato, domenica e festivi) del Centro Visite sarà dalle ore 15 alle ore 18. Resta invariato quello antimeridiano (domenica e festivi), dalle 9 alle 12, tuttavia il cancello d’ingresso (con accesso al parcheggio) resterà aperto anche nella pausa di chiusura (mentre entro le 18 le auto dovranno tassativamente essere condotte fuori). Si comunica infine che l’accesso con mezzi motorizzati sarà interdetto da Corte Moroni (fatto salvo per i proprietari e per i mezzi di soccorso e di sorveglianza).

Domenica 7 aprile si svolgerà anche una escursione guidata in bicicletta, che toccherà il Lago di Sibolla, i boschi delle Colline delle Cerbaie ed il Padule di Fucecchio, con soste nelle aree di maggiore interesse naturalistico. Tipologia di bici consigliata MTB o citybike con gomme larghe, con o senza pedalata assistita (circa l’80% del percorso avverrà su strade sterrate). Durata circa 6 ore (comprese due di sosta). L’età minima per partecipare è di 14 anni. Il costo è di 15€ (8€ ragazzi da 14 a 18 anni).

Per info e prenotazioni: amicidelpaduledifucecchio@gmail.com Cell. 370 369 5621.

Fonte: Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità