Opportunità lavorative nella polizia municipale di Campi Bisenzio

Il Comune dei Campi Bisenzio è lieto di annunciare l'uscita odierna degli avvisi di mobilità per il reclutamento di personale altamente qualificato.

Nello specifico, sono disponibili tre avvisi per: 8 istruttori amministrativi/contabili , 5 istruttori tecnici e 6 funzionari per la polizia municipale. I candidati interessati sono invitati a consultare il sito web ufficiale del Comune per ulteriori dettagli e istruzioni su come candidarsi. L'amministrazione comunale auspica di arricchire il proprio team con individui talentuosi e appassionati che condividano la visione di promuovere il benessere della nostra comunità.

Fonte: Comune di Campi Bisenzio - Ufficio Stampa